Staffel 1Folge 3
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Folge 3: Sex als Geschäft
16 Min.Ab 16
Slavik Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht mit seinen Follower*innen regelmäßig sehr offen über seine Vorliebe für Sex und schöne Frauen. In "Sex als Geschäft" möchte der selbst ernannte Womanizer mehr über das Millionengeschäft der Pornografie erfahren. Slavik ist diesmal hautnah mit dabei. Unter Begleitung einer Sexualpsychologin testet Slavik, wie erregt eine Pornodarstellerin beim Sex wirklich ist.
