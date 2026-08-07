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Kranke Gier

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 13vom 07.08.2026
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Folge 13: Kranke Gier

44 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Der Mord am Vorstandsvorsitzenden eines Pharmakonzerns erschüttert Leipzig. Der Hauptverdächtige ist dessen eigener Sohn Simon, ein erbitterter Systemkritiker. Doch die Ermittlungen enthüllen ein Netz aus Profitgier und Manipulation in der Pharmaindustrie. Ein lebenswichtiges Krebsmedikament wird aus Gewinnsucht vom Markt genommen - mit fatalen Folgen für kranke Kinder. Als ein Arzt in seiner Praxis tot aufgefunden wird, spitzt sich der Fall weiter zu.

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