SOKO Leipzig
Folge 14: Lösegeld
89 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Auf einem Leipziger Spielplatz verschwindet Jans Tochter Lotte unter Inas Aufsicht. Während die Kommissarin von Schuldgefühlen geplagt wird, startet die SOKO Leipzig sofort eine großangelegte Suche. Als der Entführer Lösegeld fordert, keimt Hoffnung auf. Doch bei der Übergabe wird klar: Lotte war nicht das geplante Opfer. Der Kidnapper bietet einen grausamen Tausch an, der Jan vor eine unmögliche Entscheidung stellt.
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