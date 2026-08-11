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Spielverderber

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 15vom 11.08.2026
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Folge 15: Spielverderber

44 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Ermordung des Spielerberaters Arne Weller führt die SOKO Leipzig in die Welt des Profifußballs. Das Nachwuchstalent Oliver Eckstein hatte kurz zuvor seinen Vertrag mit Weller gekündigt - ein schwerer Schlag für den Fachmann. Steht die Tat in Verbindung mit Ecksteins Wechsel zum Konkurrenten Joachim Schicks? Während das Team einem möglichen Skandal auf der Spur ist, bedrohen unerwartete Spannungen zwischen Hajo und Dagmar die Ermittlungen.

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