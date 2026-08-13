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SOKO Leipzig

Schuss durch die Tür

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 17vom 13.08.2026
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Folge 17: Schuss durch die Tür

44 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Ein nächtlicher Notruf erschüttert Leipzig: Popstar Ben Remus meldet einen Einbrecher, dann fallen Schüsse. Am Tatort finden die Ermittler jedoch seine tote Ehefrau Ella. Während die Öffentlichkeit den Fall gespannt verfolgt, deckt die SOKO Unstimmigkeiten auf. Ellas Schwester spricht von Eheproblemen, während Bens Umfeld behauptet, Ella sei unerwartet eine Nacht früher heimgekommen. War Ben Opfer seiner eigenen Angst oder steckt ein ausgeklügelter Plan dahinter?

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