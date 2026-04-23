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SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 20vom 23.04.2026
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SOKO Leipzig

Folge 20: Johannes

44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Ein brutaler Mord erschüttert die Stadt. Doch dann stellt sich Johannes Bergmann der Polizei und gesteht die Tat - ohne Reue. Er behauptet, unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung zu leiden, durch die er kein Mitgefühl verspürt. Während seine Anwältin auf Freispruch plädiert, hegt Ermittler Tom Zweifel an Bergmanns Version. Parallel dazu steht Staatsanwalt Binz vor einem moralischen Dilemma: Sein Partner hat illegal ein Kind adoptiert.

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