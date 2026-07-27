Allein gegen die MafiaJetzt ohne Werbung streamen
SOKO Leipzig
Folge 4: Allein gegen die Mafia
44 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Der italienische Autor Roberto Damiani wird nach der Veröffentlichung seines Mafia-Romans mit Morddrohungen bombardiert. Die Situation eskaliert, als bei einem Anschlag auf der Leipziger Buchmesse sein Bruder getötet wird. Während die SOKO Leipzig den Täter sucht und einen Maulwurf im Team der Bodyguards vermutet, wird Ina als Personenschützerin für Damiani eingesetzt. Dabei kommt sie ihrem Schützling immer näher.
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