SOKO Leipzig
Folge 6: Made in Bangladesh
44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Nach einer durchfeierten Nacht in Leipzig ist Aynin wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Freundin Olivia ist außer sich vor Sorge. Dann der Schock: Aynin wird verdächtigt, in einen Mordfall verwickelt zu sein. Überzeugt von der Unschuld ihrer Freundin, beginnt Olivia, Nachforschungen anzustellen. Ihre Suche nach Antworten führt sie zu einem Familienunternehmen und auf die Spur eines lange zurückliegenden Brandes in Bangladesch.
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