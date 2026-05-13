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Toter Mann

SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 13vom 13.05.2026
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Folge 13: Toter Mann

87 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Bei einem Einsatz staunen die Beamten nicht schlecht, als sie am Tatort auf einen bewusstlosen Mann treffen und erkennen, um wen es sich handelt - Miguel Alvarez, ihr ehemaliger Kollege, der vor zehn Jahren bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen war. Was war passiert und wieso tauchte Miguel unter? Mit vielen offenen Fragen macht sich Hajo mit seinem Team auf die Suche nach der Wahrheit und taucht immer tiefer in eine Welt aus dunklen Geheimnissen und Verschwörungen ein.

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