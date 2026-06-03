SOKO Leipzig
Folge 8: Heimatlos
44 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
In Leipzig wird der 32-jährige Flüchtling Bassam Alaya brutal ermordet. Die Stimmung im Flüchtlingsheim ist angespannt, und Olivia, die dort ehrenamtlich arbeitet, gibt einige Informationen preis. So sollen rechte Gruppen schon lange die Schließung des Heims gefordert haben, doch es gibt auch Hinweise, dass ein Mitbewohner Alaya getötet haben könnte. Als dann auch noch Olivias Freund Tarik verdächtigt wird, ist die Beamtin hin- und hergerissen. Kann sie noch objektiv ermitteln?
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