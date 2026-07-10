SOKO Leipzig
Folge 9: Vaterliebe
87 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Die Studentin Liv Gebhardt fasziniert Benni - kurz darauf wird sie tot aufgefunden. Die SOKO steht vor einem schwierigen Fall: Liv war drogenabhängig und hatte wohl eine Verbindung zum undurchsichtigen Diplomaten Alihan Vazeh, der sich hinter seiner Immunität versteckt. Während die Ermittlungen stocken, wächst der Druck. Dann eskaliert die Lage: Benni wird entführt und sein Leben steht plötzlich auf dem Spiel.
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