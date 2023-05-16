Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 16.05.2023
Folge 1: Falsch abgebogen

42 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

In Fountain Valley, Kalifornien, führt Jane Carver ein glückliches Leben: Sie ist verheiratet, Mutter zweier Söhne, lebt in einem großen Haus und hat viele Freunde. Niemand ahnt, dass das Leben der Carvers eine schreckliche Wendung nimmt, als Jane am 10. Juni 1995 beim Joggen auf offener Straße erschossen wird. Die sechs Augenzeugen am Tatort können den Täter sehr gut beschreiben und dennoch tappt die Polizei auf der Suche nach dem Motiv lange Zeit im Dunkeln ...

