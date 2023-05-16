Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 16.05.2023
Folge 2: Familie Sonnenschein

41 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

In dem Villenviertel San Juan Capistrano ereignet sich am 9. Februar 2014 eine schreckliche Familien-Tragödie: Das Millionärs-Ehepaar Andra und Brad Sachs wird in seinem Bett mit 15 Schüssen getötet. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, gibt es keinerlei Anzeichen für einen Raubüberfall. Da der Täter äußerst brutal und gezielt vorging, geht die Polizei von einem privaten Mordmotiv aus. Hatte das erfolgreiche Paar womöglich Geldschulden?

SAT.1 GOLD
