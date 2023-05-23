Der König von Orange CountyJetzt ohne Werbung streamen
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Folge 4: Der König von Orange County
41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
In Brea wird am 9. März 1989 der Stripclub-Besitzer Horace McKenna auf dem Heimweg in seiner Limousine erschossen. Er wurde durch Gewinne im Poker reich und war stadtbekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil. Am Tatort finden die Polizisten Beweise, die auf einen vorsätzlichen und gut geplanten Mord hindeuten und so beginnen sie mit den Ermittlungen im engsten Freundeskreis des Opfers. Wer könnte den Tod von McKenna gewollt haben?
Alle Staffeln im Überblick