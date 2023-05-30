Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Ein tödliches Doppelleben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 30.05.2023
Ein tödliches Doppelleben

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Folge 5: Ein tödliches Doppelleben

41 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Das Ehepaar Carolyn und Kenneth Stahl wird am 20. November 1999 von der Highway Patrol tot in ihrem Auto gefunden. Selbstmord können die Polizisten aufgrund der Beweislage schnell ausschließen und so konzentrieren sie sich auf die Suche nach einem skrupellosen Mörder. Während der Ermittlungsarbeit kommen mehr und mehr dunkle Geheimnisse über das Eheleben des Paares ans Licht. Waren sie wirklich so glücklich miteinander verheiratet, wie sie ihrem Umfeld glauben machen wollten?

