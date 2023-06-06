Das Ende einer DynastieJetzt ohne Werbung streamen
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Folge 7: Das Ende einer Dynastie
41 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
In Lemon Heights wird die Polizei zur Villa der Familie Hancock gerufen. Sie steht in Flammen und die Leichen von John Hancock und seiner Mutter Helen werden geborgen. Die Obduktion ergibt, dass der Täter die Opfer vor dem Brand mit mehreren Schüssen getötet hat und das Feuer legte, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Bei den Ermittlungen wird klar, dass es viele potenzielle Täter gibt, denn John Hancock war dafür bekannt, sich leichter Feinde als Freunde zu machen ...
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