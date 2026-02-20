Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadt, Land, Mord!

Schweigen ist Gold

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 20.02.2026
Schweigen ist Gold

Stadt, Land, Mord!

Folge 4: Schweigen ist Gold

91 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

In der Kirche von Murnau wird eine Rechtsanwältin erschlagen. Da der Täter dem nichts ahnenden Pfarrer den Mord gebeichtet hat, kann der Pfarrer den Namen nicht preisgeben. Mark Brenner bringt wenig Verständnis für das Schweigen des Pfarrers auf. Er führt ihn in einem vertraulichen Gespräch aufs Glatteis und entlockt ihm einen Hinweis auf den Täter, woraufhin es Proteste gegen sein Vorgehen hagelt.

