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Stadt, Land, Mord!

Schief gewickelt

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 06.07.2026
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Stadt, Land, Mord!

Folge 6: Schief gewickelt

91 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Als der Schneider Hofer tot auf einer Parkbank gefunden wird, sieht es so aus, als sei er friedlich eingeschlafen. Nur Johann Mayerle, Oberstaatsanwalt a.D., besteht darauf, dass er umgebracht wurde. Als Indiz hierfür führt er einen falschen Krawattenknoten an, den Hofer so niemals gebunden hätte: Ein schlichter Windsor anstatt eines kunstfertigen Christensen ziert seinen Hemdkragen. Tatsächlich, die Obduktion bestätigt Hofers Ermordung ...

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