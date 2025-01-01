Stefanie - Eine Frau startet durch
1 StaffelAb 12
Die frisch promovierte Chirurgin Dr. Stefanie Engel hat nach der Geburt ihres Kindes eisern ein Medizinstudium durchgezogen. Mit dem erfolgreichen Abschluss in der Tasche gibt es für ihren Drang nach neuen beruflichen Herausforderungen keine Hindernisse mehr. Aber dass sie ausgerechnet von ihrer alten Luisenklinik eine Zusage als Assistenzärztin bekommt, nimmt sie mit widersprüchlichen Gefühlen auf ...