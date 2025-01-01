Stichtag
Die Unschuld verlieren und für die Freunde aufs Ganze gehen… Das Erwachsenwerden fordert die Stichtag-Gang auf allen Ebenen. Was bringt die Zukunft?
Stichtag: Eine nicht ganz so unschuldige Wette
In der Clique rund um Aleks, Emi, Anton und Samira gibt es eigentlich nur ein wichtiges Thema: Sex. Für die Jugendlichen aus dem neuen Joyn Original Stichtag gibt es momentan nichts Spannenderes. Doch obwohl sich ihre Gespräche immer nur um das Eine drehen, haben die Jugendlichen kaum eigene Erfahrungen. Sie sind alle noch Jungfrau. Bis zum Ende der Sommerferien soll sich das allerdings ändern: Um aus viel Theorie Praxis zu machen, schließen sie eine Wette ab. Wer bis zum Stichtag, dem ersten Schultag nach den Ferien, noch keinen Sex hatte, muss nackt über den Schulhof rennen.
Die schönste Nebensache der Welt?!
Aber einfacher gesagt als getan. Während die einen Glück haben, steigt der Druck für die Anderen mit jedem weiteren Ferientag. Aus dem aufregenden “ersten Mal” wird schon bald eine Herausforderung. Das stellt nicht nur die Freundschaft der Clique auf die Probe, sondern bringt noch ganze andere Probleme mit sich. Bei ihrem Vorhaben lassen sich die Jugendlichen aus einem Münchner Randviertel nämlich nicht mit den ungefährlichsten Leuten ein.
Stichtag provoziert und bricht Tabus
Mit der neuen Eigenproduktion Stichtag bricht Joyn sämtliche Tabus. Thematisiert wird in dem Coming-of-Age Drama nicht nur die Sexualität von Jugendlichen. Auch Gewalt und Drogenkonsum gehören zu Kernthemen von Stichtag und werden am Schauplatz einer Münchner Großwohnsiedlung aufgearbeitet. Auch die jungen Talente im Cast tragen zu einem authentischen Erlebnis der Jugendlichen bei. Neben Vedat Kocabay, Vaso Fotoglidis und Rabea Babic ist unter anderem auch Melina Celine dabei, die mit über 2 Millionen Followern auf TikTok zu einer der beliebtesten Influencerinnen Deutschlands zählt. In weiteren Nebenrollen sind außerdem die Rapperin Eunique sowie ihr Musik-Kollege Fatoni zu sehen.
