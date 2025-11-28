Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Kenny mischt die Runde auf

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 24vom 28.11.2025
Folge 24: Kenny mischt die Runde auf

21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

