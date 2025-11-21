Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Volltreffer beim Minigolf

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 3vom 21.11.2025
Volltreffer beim Minigolf

Volltreffer beim MinigolfJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 3: Volltreffer beim Minigolf

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen