StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 6vom 09.09.2024
33 Min.Folge vom 09.09.2024

Es ist Sommer und es ist sonnig und warm. Was Toby und Pepper wohl gerne an solch einem Sommertag machen? Wenn du krank bist, musst du zum Arzt gehen. Aber eigentlich macht es doch viel mehr Spass, selbst Arzt zu spielen. Was brauchen Toby und Pepper dazu? Toby und Pepper lieben es, vor dem Schlafengehen eine Gutenachtgeschichte zu lesen. Aber was ist da nur unter ihrem Bett?

StoryZoo & Friends
