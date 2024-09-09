Auf dem Bauernhof/SpielzeugladenJetzt kostenlos streamen
Story Zoo
Folge 1: Auf dem Bauernhof/Spielzeugladen
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Bax hat grossen Appetit auf ein Ei. Toby und Pepper schliessen sich darauf hin mit den anderen Tieren zusammen, um ein Ei für Bax zu finden. Werden sie es schaffen? Im Spielzeugladen gibt es viele verschiedene Spielzeuge zu kaufen. Toby und Pepper wollen für Bax ein schönes Geschenk besorgen – was werden sie sich wohl aussuchen?
