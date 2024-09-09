Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 09.09.2024
Folge 4: Astronauten/Sterne

23 Min.Folge vom 09.09.2024

Toby, Bax und Pepper fühlen sich in ihren Astronautenanzügen bereits wie echte Astronauten. Doch wie wird man eigentlich Astronaut? Und welche Arbeit leisten Astronauten eigentlich im Weltraum? Toby, Bax und Pepper fliegen mit ihrer Rakete ins All, wo unglaublich viele Sterne zu sehen sind. Aber was genau ist ein Stern? Und wie viele Sterne gibt es?

