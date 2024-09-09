StoryZoo Abenteuer - Weltall
Folge 4: Astronauten/Sterne
23 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby, Bax und Pepper fühlen sich in ihren Astronautenanzügen bereits wie echte Astronauten. Doch wie wird man eigentlich Astronaut? Und welche Arbeit leisten Astronauten eigentlich im Weltraum? Toby, Bax und Pepper fliegen mit ihrer Rakete ins All, wo unglaublich viele Sterne zu sehen sind. Aber was genau ist ein Stern? Und wie viele Sterne gibt es?
