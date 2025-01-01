Stream & Scream
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Stream & Scream
Die Streamer Knossi und Trymacs bilden mit jeweils zwei Promis ein Team. Gemeinsam stellen sie sich schaurigen Challenges, die immer heftiger werden.
Jens "Knossi" Knossalla und Maximilian Stemmler, besser bekannt als Trymacs, laden zum schaurigen Live-Spektakel der Extraklasse ein.
In diesem exklusiven Joyn Horror-Event verstärken sich die beiden Gastgeber jeweils mit zwei Prominenten Mitspielern. Stream & Scream stellt die beiden Teams dann vor unterschiedliche Herausforderungen, in denen sie unterschiedliche Challenges meistern müssen. Von Runde zu Runde steigt dabei das Scare-Level bis hin zum Finale mit dem ultimativen Schreckensniveau.
Festival of Fear mit interaktiven Gänsehautmomenten
Nein, das hier ist kein x-beliebiger Grusel-Film aus Hollywood, sondern echter Live-Horror. Dadurch ist Stream & Scream auch viel mehr als nur ein einfaches Duell zweier prominent besetzter Teams. Es ist ein Teil des legendären Festival of Fear.
Live im Europa-Park, bei der berüchtigten Horrorveranstaltung Traumatica, sind 1.500 Zuschauer*innen vor Ort. Sie werden Zeug*innen, wie Knossi und Trymacs als Teamführer ihre Gefährt*innen durch die Aufgabe lotsen. Dabei ist eines sicher: Angstfrei und ohne mit der Wimper zu zucken werden die sechs Protagonisten den Abend garantiert nicht überstehen. Doch wer kämpft eigentlich an der Seite der beiden Streaming-Größen?
Vanessa Mai: deutsche Schlagerprinzessin, die gerne bis ans Limit geht - bei Stream & Scream jetzt sogar darüber hinaus.
EliasN97: Die aktuelle deutsche Nr. 1 auf Twitch. Live-Streaming kann er, aber kann er auch Stream & Scream auf Joyn?
Manny Marc: Als Teil der Atzen mischte er die deutsche Musikszene auf. Jetzt muss er zeigen, ob er auch den steigenden Scare-Leveln gewachsen ist.
Sascha von UnsympathischTV: YouTuber, der mit seinen Comedy-Videos die YouTube-Welt bereichert. Als Kumpel steht er Knossi treu zur Seite.
Marc Eggers kommentiert das Spektakel vor Ort. Das Entscheidende aber ist, dass auch alle Zuschauer des Events starken Einfluss nehmen können. Von der Couch aus kannst du nämlich bestimmen, welche Monster und Schreckensgestalten auf die Kandidaten losgelassen werden sollen. Außerdem kannst du mit Knossi, Trymacs, Vanessa, Sascha und Marc live während Stream & Scream chatten.
Du hast genug von den eintönigen und langweiligen Horrorfilmen, die sonst überall laufen? Du hast ein starkes Nervenkostüm und Lust dein persönliches Scare-Level zu testen? Dann ist dieses exklusive Oktoberhighlight genau richtig für dich.