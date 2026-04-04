Downtown Los Angeles Takeover - Highlights FrauenJetzt ohne Werbung streamen
Street League Skateboarding
Folge 4: Downtown Los Angeles Takeover - Highlights Frauen
34 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6
Die Street League Skateboarding kommt nach Downtown Los Angeles, eine Stadt, in der Skateboarding tief in der Kultur verwurzelt ist. Ein speziell angefertigter Parcours erwartet die Athletinnen im Herzen von LA, wo Generationen von Skatern den Ton für Street-Skating gesetzt haben. Erlebe die unvergesslichen Highlights der Frauen bei diesem einzigartigen Event.
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