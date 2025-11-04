Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Martin zieht die Konsequenzen

SAT.1 emotions Staffel 8 Folge 116 vom 04.11.2025
Martin zieht die Konsequenzen

Sturm der Liebe

Folge 116: Martin zieht die Konsequenzen

50 Min. Folge vom 04.11.2025 Ab 12

Marlene setzt alles daran, eine Beziehung zu ihrem Vater Veit aufzubauen. Doch das Verhältnis zwischen den beiden bleibt weiterhin schwierig. Derweil ist Xaver tief getroffen, als er von Kiras gemeinsamer Nacht mit Martin erfährt. Dieser wiederum steht endlich zu seinen Gefühlen und will für die Liebe auch beruflich neue Wege gehen.

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

