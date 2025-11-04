Martin zieht die KonsequenzenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 116: Martin zieht die Konsequenzen
50 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Marlene setzt alles daran, eine Beziehung zu ihrem Vater Veit aufzubauen. Doch das Verhältnis zwischen den beiden bleibt weiterhin schwierig. Derweil ist Xaver tief getroffen, als er von Kiras gemeinsamer Nacht mit Martin erfährt. Dieser wiederum steht endlich zu seinen Gefühlen und will für die Liebe auch beruflich neue Wege gehen.
