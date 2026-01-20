Veit wird angeschossenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 123: Veit wird angeschossen
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Konstantin gelingt es, Veit und Marlene zu befreien. Als die drei wenig später auf Javier treffen, werden sie erneut bedroht. Veit, der seine Tochter beschützen möchte, bringt sich dabei in Lebensgefahr. Unterdessen hat Charlotte mit starken Entzugserscheinungen zu kämpfen. Während sich Julius große Sorgen um sie macht, schürt Doris erste Zweifel an Charlottes Ehrlichkeit.
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