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Sturm der Liebe

Ist die Operation geglückt?

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 16vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 16: Ist die Operation geglückt?

50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Natascha macht sich große Vorwürfe, weil sie der Operation von Marlenes Bein zugestimmt hat und hegt große Zweifel, ob ihre Tochter bei Dr. Niederbühl in guten Händen ist. Als Marlene nach der OP voller Hoffnung versucht, das Bein zu bewegen, muss sie jedoch eine große Enttäuschung hinnehmen. Xaver schnüffelt derweil in Kiras Koffer und findet Bilder von ihrem Exfreund Carsten. Er hat Kira am Traualtar stehen lassen und Xaver versucht, sie zu trösten.

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