Sturm der Liebe

Die Schwangerschaft beunruhigt Elena

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Die Schwangerschaft beunruhigt Elena

49 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Natascha muss teuer dafür bezahlen, dass sie Konstantin mit dem reichen Hotelgast Dieter Krätzig eifersüchtig gemacht hat. Julius lässt sich von Werner zum Glücksspiel hinreißen und hört nicht auf Charlottes warnende Worte. Alfons und Hildegard suchen derweil einen Untermieter, um ihre Geldprobleme in den Griff zu bekommen.

