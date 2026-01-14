Die Schwangerschaft beunruhigt ElenaJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 4: Die Schwangerschaft beunruhigt Elena
49 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Natascha muss teuer dafür bezahlen, dass sie Konstantin mit dem reichen Hotelgast Dieter Krätzig eifersüchtig gemacht hat. Julius lässt sich von Werner zum Glücksspiel hinreißen und hört nicht auf Charlottes warnende Worte. Alfons und Hildegard suchen derweil einen Untermieter, um ihre Geldprobleme in den Griff zu bekommen.
