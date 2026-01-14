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Sturm der Liebe

Nataschas Unschuld ist bewiesen

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 5vom 14.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 5: Nataschas Unschuld ist bewiesen

48 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Julius lässt sich von Werner dazu überreden, im "Bräustüberl" um Geld zu spielen. Der Wirt André bekommt dadurch große Probleme, denn schon am nächsten Tag muss er wegen illegalem Glückspiel um sein Lokal bangen. Konstantin versucht unterdessen, Nataschas Unschuld zu beweisen. Ihr wird vorgeworfen, den Hotelgast Dieter Krätzig ausgeraubt zu haben.

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