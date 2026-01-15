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Sturm der Liebe

Marlene verschweigt ihre Gefühle

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 6vom 15.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 6: Marlene verschweigt ihre Gefühle

49 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Wegen Julius' Glücksspiel muss André das "Bräustüberl" vorübergehend schließen. André ist mit den Nerven am Ende und kündigt Julius seinen Job in dem Lokal. Marlene versucht derweil, im Streit zwischen Konstantin und ihrer Mutter zu vermitteln und bringt beide zu einem Versöhnungsessen zusammen. Der Abend wird ein voller Erfolg. Marlene, die wie ihre Mutter für Konstantin schwärmt, beobachtet das mit gemischten Gefühlen ...

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