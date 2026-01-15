Natascha wirft Marlene aus dem ZimmerJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 7: Natascha wirft Marlene aus dem Zimmer
49 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Doris deckt Nataschas geheime Liebschaft mit Konstantin auf. Nun müssen die Sängerin und ihre Tochter Marlene von der Hotelsuite in ein Gästezimmer umziehen. Als Natascha Marlene schließlich im Streit aus dem Zimmer wirft, ist Konstantin plötzlich zur Stelle. Er schlägt Marlene vor, die Nacht bei ihm zu verbringen ...
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