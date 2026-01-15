Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sturm der Liebe

Natascha wirft Marlene aus dem Zimmer

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 7vom 15.01.2026
Joyn+
Natascha wirft Marlene aus dem Zimmer

Natascha wirft Marlene aus dem ZimmerJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 7: Natascha wirft Marlene aus dem Zimmer

49 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Doris deckt Nataschas geheime Liebschaft mit Konstantin auf. Nun müssen die Sängerin und ihre Tochter Marlene von der Hotelsuite in ein Gästezimmer umziehen. Als Natascha Marlene schließlich im Streit aus dem Zimmer wirft, ist Konstantin plötzlich zur Stelle. Er schlägt Marlene vor, die Nacht bei ihm zu verbringen ...

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen