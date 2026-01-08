Sunny Nights
Folge 1: Transform mit Tansform
52 Min.Ab 16
Die Geschwister Vicki und Martin wollen mit ihrem Spray-Tan-Unternehmen durchstarten und versuchen mit allen Mitteln, Kunden zu akquirieren. Das läuft jedoch eher schlecht als recht - und so reisen sie nach Sidney, steigen in einem billigen Motel ab und tun alles, um endlich Geld zu verdienen. Während Vicki bei einer Kosmetik-Convention Kontakte knüpft, möchte Martin, seine Ex-Frau zurückzuerobern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick