Sunny Nights
Folge 2: Scheuklappen auf, Baby
47 Min.Ab 16
Nachdem Martin von Kash mit einem Sex-Tape erpresst wurde und die Geldübergabe blutig endete, versuchen alle Beteiligten, ihre Spuren zu verwischen. Kashs Leiche verfüttern sie dabei an ein Krokodil. Dass das jedoch nicht die beste Idee ist, stellen Martin, Vicki und Susi fest, als das Tier auf einem Golfplatz explodiert und Leichenteile in seinem Magen gefunden werden. Einen Grund zur Freude gibt es dennoch: Ihr Spray-Tan-Geschäft scheint endlich anzulaufen.
