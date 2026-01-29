Sunny Nights
Folge 8: Whatever Is Necessary
49 Min.Ab 12
Die Schlinge um Martins Hals zieht sich langsam zu: Joyce weiß nun, was das Krokodil zum Explodieren gebracht hat. Sie fährt ins Motel und stellt ihren Ex zur Rede. Martin kann sein Lügenkonstrukt nicht mehr aufrechterhalten und gesteht Joyce seine Taten. Vicki versucht derweil, Geld von ihrer Mutter zu leihen. Das Gespräch verläuft jedoch anders als erhofft. Als dann auch noch Mony bei den Geschwistern auftaucht, scheint alles verloren.
Alle Staffeln im Überblick