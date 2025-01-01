Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 6

Ostern steht vor der Tür! Deshalb zeigt Enie van de Meiklokjes in ihrer heutigen Sendung, dass man Eier nicht nur färben, sondern tatsächlich auch darin backen kann - Kuchen im Ei! Außerdem gibt es bei der 38-jährigen Moderatorin ein schwarzes Schaf statt weißem Osterlämmchen. Und zu guter Letzt backt sie mit der Berliner Café-Besitzerin Betty Muschen einen köstlichen Carrot Cake.

