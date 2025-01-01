Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Very Berry

sixxStaffel 2Folge 14
Very Berry

Very BerryJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 14: Very Berry

25 Min.Ab 6

Heute wird es beerig lecker in der Küche von Enie van de Meiklokjes. Die süß-sauren Früchtchen gibt es in zahlreichen Variationen, Enie zeigt in dieser Ausgabe ihre locker-flockigen Johannisbeerschnitten mit Baiser, sowie eine herrlich geeiste Kokos-Himbeer-Torte. Kira Steurer aus der Berliner Kaffeerösterei (Giest & Compagnon) verrät ihr außerdem, wie sie schnell und easy himmlische Erdbeer-Basilikum Törtchen mit Pesto zaubern kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen