Enie van de Meiklokjes tobt sich am Teig aus und versteht es, auf einfache Weise, verschiedene Kreationen - von süß bis salzig - auf den Tisch zu zaubern. In jeder Folge präsentiert sie neue Backrezepte.
Was kann Moderatorn Enie van de Meiklokjes eigentlich nicht? Die ehemalige VIVA Moderatorin, spätere Sängerin, Schauspielerin und Autorin präsentiert jetzt neue Rezepte, einfach zum Nachbacken. Dass Enie Einiges von Essen versteht, hat sie bereits bei Formaten wie Grill den Henssler oder Das große Backen unter Beweis gestellt.
Leicht, schnell und lecker: Neue Rezepte
In der sixx Sendung Sweet & Easy: Enie backt stellt Enie den Zuschauer*innen nun leckere Rezepte aus aller Welt vor. Was die Rezepte ausmacht? Sie sind schnell und ohne großen Aufwand nachgemacht - und schmecken trotzdem toll. Jede Folge hat Enie Unterstützung von einem anderen Promi oder lässt sich von den Küchen verschiedener Länder inspirieren. Auf kreative und bunte Art schafft es Easy-Enie, jedes Rezept in ein kleines Fest für den Gaumen zu verwandeln.
Ein Thema, sieben Ideen
Jede Folge hat ein Thema und Easy-Enie präsentiert ihre sieben Lieblingsrezepte dazu. Dabei lässt Enie sich von allem Möglichem anregen. Mal wünscht sie sich ihr inneres Kind zurück und backt kurzerhand Cookies, Cakes und Lollis. Oder sie wird von der Reiselust gepackt. Enie backt sich kurzerhand nach Italien! - wenn auch nur im bildlichen Sinne. In jeder Folge gibt sie Tipps, Tricks und Hintergrundinformationen. Woher kam zum Beispiel der Lolli? Enie verrät: aus Spanien. Denn die Mutter des Bonbon-Machers Enric Bernat hat sich immer über seine klebrigen Finger beschwert, die er an seiner Hose abgewischt hat. Dank Lolli kein Problem mehr.
Damit Enie nicht das Gleiche passiert, wenn sie ihr Lieblingsgericht Pizza verputzt, kommt sie auf einen süße Idee. Zwar hat Easy-Enie nach dem Pizza-Genuss keine Schokoladen-Finger. Allerdings hat sie auch keine Lust auf Fettfinger. Kurzerhand verwandelt sie die Pizza in kleine Mini-Pizzen und steckt sie auf Spieße. Die perfekte Lösung!
Prominente Unterstützung
Und für was ist Italien noch bekannt? Nicht nur für Pizza und Pasta, auch für Café. Beflügelt von ihrer Liebe zu dem berühmten Heißgetränk trifft Enie van de Meiklokjes sich mit der Amerikanerin Stacey Horn. Die ist in ganz Berlin mittlerweile bekannt für ihre süßen Leckereien aus Bio-Zutaten und beliefert erfolgreich viele Cafés in der Hauptstadt. Mit ihrer Unterstützung zaubert Enie den Espresso Chocolate Cheesecake, für den Stacey bekannt ist. In der TV-Show sind die beiden bestens vorbereitet, denn Enie hat den Boden bereits nach Staceys Rezept zubereitet. So wartet der Boden bereits im Ofen, als Stacey eintrifft. Während dem Backen gibt Stacey sogar den ein- oder anderen Geheimtipp. Wie stellt sie zum Beispiel ihr köstliches Vanille-Extrakt her? Enie hingegen hat Tipps für alle Faulpelze - Vanille-Extrakt gibt es auch im Bioladen oder in der Apotheke. Nach 35 Min, die Easy-Enie schier endlos vorkommen zu scheinen, ist der Kuchen endlich fertig, Mittlerweile gleicht er vielmehr einer Torte. Denn Enie und Stacey haben ihre süße Versuchung kunstvoll verziert.
Enie van de Meiklokjes: Cupcake Queen und Backbuch-Autorin
Wer gerne mit Enie backt und kocht: das Allround-Talent hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Und auch passend zur Kochshow gibt es bereits zwei Bände Sweet & Easy: Enie backt.
Sweet & Easy: Enie backt ist die perfekte TV-Show für alle, die in der Küche ein bisschen Inspiration brauchen und sich das Leben dank schneller und einfacher Gerichte ein bisschen versüßen möchten. Oder altbewährte Rezepte auf Enies laute, bunte und fröhliche Art neu interpretiert sehen wollen. Sweet & Easy: Enie backt kannst du jetzt auf Joyn Plus+ bingen oder auf sixx im TV.