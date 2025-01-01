Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Gesunde Sünden
25 Min.Ab 6
Backen und Fitness geht nicht? Geht doch! Enie van de Meiklokjes zeigt wie man ganz easy gesunde Leckereien zaubern kann, die auch Sportlerherzen höher schlagen lassen. Neben einer erfrischenden Sojajoghurt-Limetten-Tarte mit Papaya gibt es auch Rhabarber-Spinat-Fladen - und das sogar ganz vegan! Moderator, Fitness-Fan und Allrounder Wigald Boning zeigt Enie außerdem seine persönlichen Power-Müsli Riegel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick