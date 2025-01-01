Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Very Berry
25 Min.Ab 6
Heute wird es beerig lecker in der Küche von Enie van de Meiklokjes. Die süß-sauren Früchtchen gibt es in zahlreichen Variationen, Enie zeigt in dieser Ausgabe ihre locker-flockigen Johannisbeerschnitten mit Baiser, sowie eine herrlich geeiste Kokos-Himbeer-Torte. Kira Steurer aus der Berliner Kaffeerösterei (Giest & Compagnon) verrät ihr außerdem, wie sie schnell und easy himmlische Erdbeer-Basilikum Törtchen mit Pesto zaubern kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick