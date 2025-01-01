Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Fröhliche Weihnacht überall

sixxStaffel 2Folge 28
Fröhliche Weihnacht überall

Fröhliche Weihnacht überallJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 28: Fröhliche Weihnacht überall

24 Min.Ab 6

Kalorien? Egal, denn es weihnachtet sehr und in der gemütlichen Zeit kann man sich die ein oder andere süße Sünde guten Gewinnes gönnen. Enie fährt heute mit einer Biskuitrolle mit Schoko-Buttercreme-Füllung (Buche de Noel) auf. Danach kommen Gingerbread-People auf den weihnachtlich dekorierten Tisch. Expertin Isabell Buße zeigt uns, wie Cranberry-Stollen-Weihnachtscupcakes gelingen.

