Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 2Folge 1vom 04.11.2017
Folge 1: Buntes Essen

24 Min.Folge vom 04.11.2017Ab 6

Koloriertes Essen ist ein absoluter Hingucker und total angesagt. Enie geht heute der Frage auf den Grund, wie man am besten Essen färbt. Mit Lebensmittelfarbe, Esslack oder doch lieber ganz natürlich mit Himbeersaft und Co? Außerdem zeigt Enie euch, wie ihr bunte Rainbow-Cakes und Waffeln ganz easy selbst machen könnt.

