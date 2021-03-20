Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 4vom 20.03.2021
24 Min.Folge vom 20.03.2021Ab 6

Süß und salzig passt nicht zusammen? Enie van de Meiklokjes beweist mit ihren einmaligen Food-Kreationen genau das Gegenteil: Auf dem Speiseplan steht diesmal nämlich Pommes mit Vanilleeis und paniertes Hühnchen in einer saftigen Waffel. Außerdem serviert Enie deftig-süße Krapfen-Variationen und herzhafte Zimtröllchen.

sixx
