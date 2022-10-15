Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Kürbis kann was
25 Min.Folge vom 15.10.2022Ab 6
Im Herbst steht der Kürbis in vielen Küchen hoch im Kurs. Dieses Gemüse eignet sich sowohl für salzige als auch süße Gerichte. Enie van de Meiklokjes präsentiert kreative, internationale Rezeptideen, die den Kürbis zum absoluten Superfood machen. Gemeinsam mit Online-Bäckerin Mara verrät sie außerdem einen genialen Zubereitungstipp für den Klassiker "Arme Ritter".
