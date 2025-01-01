Teammates
Neue Gegner für Trymacs und Amar: Die beiden Star-Streamer treten gegen Otto Bulletproof und Starletnova an. Wer gewinnt das Spektakel?
Teammates: Ablauf und Inhalt
Wer gewinnt die Battle-Show, welches Duo hat den größeren Siegeswillen? Gastgeber sind erneut die beiden Twitch-Giganten Trymacs und Amar.
Trymacs begeistert regelmäßig über 3.300.000 Abonnent*innen auf Twitch und 2.200.000 auf YouTube. Er ist ein absoluter Gaming-Profi und weiß, wie man gewinnt.
Amar ist der führende deutsche Twitch-Streamer zu Fortnite und versorgt seine 1.500.000 Abonnent*innen täglich mit neuem Content. Ausdauer ist seine Stärke.
Die beiden forderten dieses Mal Survival-Experte Otto Karasch aka Otto Bulletproof (420.000 Abonnent*innen auf YouTube) und mit Starletnova (240.000 Abonnent*innen auf Twitch) erstmals eine Frau heraus.
Neue Gegner, neue Regeln
Neben zwei neuen Gegnern, gibt es mit dieser Ausgabe auch neue Spielregeln. Natürlich ist Teammates weiterhin eine Gamingshow, doch die prominenten “Mates” treten nun in 15 statt 20 einzelnen Spielen gegeneinander an. Die Spiele erfordern wie gehabt Geschick, Sportlichkeit und Intelligenz. Auch das besondere 2 vs. 2-Format der Show bleibt erhalten. Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen als Team funktionieren, um siegreich zu sein und das Preisgeld in Höhe von 30.000€ für den guten Zweck zu gewinnen. In den vorherigen Shows traten Trymacs und Amar als Teammates bereits gegen Incope21 und UnsympathischTV, Pietro Lombardi und seinen Buddy Marc Eggers sowie gegen MontanaBlack und Kai Pflaume an.
Unter den immer noch wachen Augen von Moderator Steven Gätjen und Kommentator Holger Pfandt stand auch dieser Abend wieder im Zeichen von Hochspannung, Action und einer großen Portion Humor.
Ihre Teamfähigkeiten mussten die Jungs und Mädels unter anderem in den folgenden Spielen beweisen:
• Guess The Insta!: Die Mates mussten Instagram-Accounts fiktiver Personen erraten. Zu Beginn sind die Informationen mit einem Blur-Effekt bedeckt und werden nach und nach enthüllt. Bei diesem Spiel ist Schnelligkeit gefragt. Wer den richtigen Account zuerst benennt, gewinnt die Punkte.
• Knete im Kopf: Aus beiden Teams wurde jeweils ein Spieler zum Kneten geschickt. Am Kneteberg müssen sie beweisen, wie gut ihre Fertigkeiten sind und vorgegebene Figuren formen. Der Teamkollege muss die gekneteten Formen erraten. Innerhalb von fünf Minuten müssen so viele Figuren wie möglich geformt und erraten werden.
• Walkout Quiz: Die Mates bekamen das Thema der Lösung genannt, ehe zwei Tipps folgen. Jeder kann jederzeit für die Lösung buzzern. Gespielt wird im FIFA Walkout-Format und wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt das Spiel
• Filmzitate: Es wurden berühmte Zitate aus der Filmwelt vorgelesen, die durch Trymacs & Co. erraten werden mussten. Werden sie nicht direkt erkannt, folgen nach und nach Auswahlmöglichkeiten, bis für die richtige Antwort gebuzzert wird.
• Und, last but not least - Natürlich darf der Spiele-Klassiker Teammates Test nicht fehlen: Es werden Fragen gestellt und die beiden Teammates müssen versuchen, die gleiche Antwort zu geben. Welches Team nach zehn Fragen die meisten Punkte hat, gewinnt.
