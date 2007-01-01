The Dresden Files
The Dresden Files
Harry Dresden ist kein gewöhnlicher Detektiv. Dank seiner magischen Fähigkeiten berät er die Chicagoer Polizei bei Verbrechen, in die übernatürliche Wesen verwickelt sind.
The Dresden Files: Der paranormale Privatdetektiv
Harry Dresden ist ein Privatdetektiv. Harry Dresden ist außerdem ein Magier. Als einziger Magier-Detektiv im Telefonbuch von Chicago ist er immer dann gefragt, wenn ein Fall für die Polizei zu unheimlich und merkwürdig wird. Unterstützung bekommt er dabei unter anderem von seinem untoten Gehilfen Bob und der taffen Polizistin Murphy. Dresden Files - Die dunklen Fälle von Harry Dresden - werden in der gleichnamigen Buch-Reihe des Fantasy-Autors Jim Butcher erzählt, die es inzwischen schon auf stolze 17 Teile geschafft hat. In jedem Buch von Dresden Files untersucht Harry dabei in der Regel einen Fall, der ihn meist in Lebensgefahr bringt. Der letzte Roman der Serie mit dem Titel Battle Ground erschient erst 2020.
The Dresden Files: Die TV Serie
Bei diesem Erfolg war eine Verfilmung von Dresden Files nur eine Frage der Zeit. Der US-Sender SciFi wagte sich 2007 schließlich daran, Harry Dresden als Fernsehserie zu adaptieren. Dabei hatten sie sogar einen prominenten Produzenten an Bord: Niemand geringeren als Nicholas Cage, der selbst ein Fan der Bücher von Jim Butcher ist. In der Hauptrolle des Magiers wurde Paul Blackthorne verpflichtet, der unter anderem aus Arrow bekannt ist. Die Serie ändert allerdings einige Elemente gegenüber des Buches. So tritt Dresdens Gehilfe Bob vor allem als Geist in Erscheinung, während er in den Büchern vor allem die Form eines sprechenden Schädels annimmt. Auch fährt Harry keinen bunten VW Käfer, sondern einen Jeep.
Trotzdem kommen Fans der Bücher auf ihre Kosten. Nicht nur der Handlungsort Chicago, auch andere Elemente der Romanreihe haben es in die Serie geschafft. So ist die dritte Folge, in der es Harry Dresden mit Werwölfen aufnimmt, eine Adaption des vierten Buches "Wolfsjagd". Auch Harrys lebensgefährliche Auseinandersetzungen mit Vampiren, Dämonen und den nicht immer freundlichen Zauberern des Weißen Rats finden sich in der Serie wieder. Darüber hinaus erfährt der Zuschauer auch etwas über die Vergangenheit von Bob, der einst selbst ein mächtiger Zauberer des Mittelalters war. Schließlich muss sich Dresden auch seinem Erzfeind und Onkel Justin Morningway stellen.
Fantasy-Crime-Unterhaltung vom Feinsten
Leider wurde die Serie trotz Protesten von Fans nach nur eine Staffel abgesetzt. Immerhin: Eine erneute Verfilmung der Bücher von Jim Butcher ist anhand der anhaltenden Beliebtheit der Reihe nicht ausgeschlossen. Bis dahin ist The Dresden Files trotzdem perfekte Unterhaltung für Freunde von Crime-Serien mit einer Prise Fantasy. Auf Joyn kannst du jetzt die dunklen Fälle des Magier-Detektivs Harry Dresden komplett anschauen.