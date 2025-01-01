The Great Fight Night
Folge 4: 24 Stunden mit Max & Mcky
25 Min.Ab 12
Ein Tag im Leben von Max & Mcky! Wer denkt, die beiden Zocken den ganzen Tag und trainieren nur sporadisch für ihren anstehenden Boxkampf, irrt sich gewaltig. Durch Vlogs und Aufnahmen unseres Teams sind wir vom Zähneputzen bis zum Licht ausschalten einen ganzen Tag lang hautnah an ihrer Seite, wie sie von Termin zu Termin hetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick