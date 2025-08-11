The Hills: New Beginnings
Folge 6: I'm Back in LA Bitches!
41 Min.Ab 6
Die Stars aus "The Hills" kehren zurück und stellen sich den Herausforderungen des Lebens mit Anfang 30! Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt und Whitney Port gewähren erneut Einblicke in ihr glamouröses Leben in Los Angeles. Neu dabei sind Mischa Barton und Brandon Thomas Lee.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick